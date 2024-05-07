Во Франции заявили об унижении Макрона Си Цзиньпином на встрече в Париже

Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона, игнорируя его на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Таким мнением 7 мая поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, Макрон во время визита китайского лидера был «унижен и высмеян».

«Он (Макрон. — Ред.) демонстрирует свою покорность, приглашая Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определяет настоящую начальницу, больше разговаривает с ней и в конечном итоге пренебрегает Макроном», — охарактеризовал Филиппо встречу в Париже в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам лидера «Патриотов», Макрон также хотел пригласить канцлера Германии Олафа Шольца, однако тот отказался.

«Дух подчинения, который вредит нашим национальным интересам, унижает Францию! Членство в ЕС ослабляет нас!» — резюмировал Филиппо.

Председатель КНР 5 мая прибыл с официальным двухдневным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи со Си Цзиньпином глава французского государства заявил, что страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией.

6 мая Си Цзиньпинь заявил, что оказание давления на Россию по ситуации на Украине для Китая неинтересно. Подобное предложение со стороны Запада китайский лидер назвал возмутительным.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.