Опубликованы кадры сильного снегопада в Москве 8 мая
В Москве в среду, 8 мая, начался сильный снегопад. «Известия» делятся кадрами из столицы.
«В Москве на протяжении нескольких дней наблюдаются сильные погодные качели», — отметил корреспондент Александр Федорчак.
Этим утром в городе было солнце, а позже пошел снег, после чего погода наладилась. Около 15:30 москвичи вновь столкнулись с мощным снегопадом.
Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в Москве — +3…+6 градуса. По его словам, 8 мая по городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь.
5 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в городе на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодную погоду стоит ожидать в Москве утром 9 мая.