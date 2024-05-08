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В центре Москвы прошел сильный снегопад

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Москву в среду, 8 мая, накрыл сильный снегопад.

Осадки в виде снежных хлопьев начались в центре города около 10:00, после 11:30 снегопад начал прекращаться.

В среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» отметил, что температура в Москве — +3…+6 градуса. По его словам, 8 мая по городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь. По Московской области прогнозируется +2…+7, уточнил специалист.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 8 мая жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, также будут небольшие осадки, местами умеренные, и до +7 градусов. В Московской области днем прогнозируют от +3 до +8 градусов, ночью похолодает до –4.

5 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодную погоду стоит ожидать в Москве утром 9 мая.

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