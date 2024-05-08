Эксперт раскрыл назначение российской ядерной установки для лунной станции

Разработка ядерной энергетической установки для лунной станции, проект которой Россия развивает совместно с Китаем, позволит быстрее освоить спутник Земли. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал в среду, 8 мая.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса.

«Первый российский образец уже отработал на Луне. Он входил в комплект китайского лунохода, который исследовал обратную сторону спутника. Помогла российская энергетическая ядерная установка. Теперь будет продолжение. Возможно, такие установки станут основой лунных баз, сначала автоматических, потом обитаемых», — сказал Леонков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, такие базы нужны для освоения и колонизации космоса. В частности, с комплекса на Луне можно было бы запускать пилотируемые корабли к рубежам солнечной системы более дешевым способом.

«Военное использование не рассматривается, потому что мы против милитаризации космоса, Россия об этом говорила неоднократно», — подчеркнул он.

Ранее в этот день гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в России началась разработка ядерной энергетической установки, сообщает 360.ru.

5 марта Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033–2035 годах доставить на поверхность Луны ядерную энергоустановку. По его словам, необходимые для выполнения такого проекта технологические задачи уже практически решены, передает RT. Работа на естественном спутнике Земли должна выполняться автоматически с помощью робототехники.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 декабря 2023 года выпустили совместное коммюнике, в котором договорились продолжать сотрудничество двух государств по строительству международной лунной научно-исследовательской станции. Кроме того, китайское агентство «Синьхуа» сообщило тогда же, что китайский спускаемый аппарат «Чанъэ-7» доставит на Луну российскую научную аппаратуру.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) 29 ноября 2023 года. В этой программе предусмотрены способы избежать технических и финансовых рисков при работе с исследовательскими и прикладными проектами на естественном спутнике Земли.