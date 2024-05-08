Минобороны России объявило об освобождении Кисловки в Харьковской области

Западная группировка войск Вооруженных сил России освободила населенный пункт Кисловка в Харьковской области, сообщили 8 мая в пресс-службе Минобороны РФ.

Подразделения группировки также улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки украинских штурмовых групп в Донецкой и Луганской народных республиках. Противник потерял до 55 военнослужащих и две гаубицы.

В то же время группировка войск «Центр» за сутки полностью освободила населенный пункт Новокалиново в ДНР, добавили в МО.

Подразделения группировки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили 11 контратак украинских штурмовых групп. Противник потерял до 415 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.

До этого в мае ВС РФ уже освободили села Котляровка в Харьковской области, а также Соловьево, Очеретино и Бердычи в ДНР, а в апреле были освобождены Семеновка, Новобахмутовка, Первомайское и Водяное (все в ДНР).

Как сообщил 3 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, за четыре месяца 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».