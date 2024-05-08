Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

СМИ сообщили о переводе жены экс-премьера Пакистана из-под ареста в тюрьму

Dawn: жена экс-премьера Пакистана добровольно отправится в тюрьму из-под ареста
0
Фото: AP Photo/K.M. Chaudary
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокий суд Исламабада одобрил ходатайство жены экс-премьер-министра Пакистана Имрана Хана Бушры Биби о ее переводе в тюрьму Адиала, где в настоящее время находится ее супруг. Об этом сообщает в среду, 8 мая, пакистанская газета Dawn.

«Судья Миангуль Хасан Аурангзеб огласил приговор, вынесенный на прошлой неделе», — уточняется в материале.

Ранее Биби находилась под стражей в своей резиденции, признанной «дополнительной тюрьмой». Однако она оспорила это решение, так как не чувствует себя в безопасности в своем доме, уточняет газета.

Биби была взята под стражу 31 января, после того как суд приговорил ее и пакистанского экс-премьера к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

Теплый Пакистан: война в Газе разогревает застарелые конфликты в регионе
Череда обострений на Ближнем Востоке грозит перманентным кризисом

«Дело Тошаханы» связано с продажей ценностей из Тошаханы без уплаты налогов. В марте 2023 года в отношении экс-министра, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек были выдвинуты обвинения в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег и десятках других преступлений.

5 августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения и отстранил от политической деятельности по делу о коррупции. Через два дня после этого его адвокат Наим Панджута заявил, что его подзащитный жалуется на условия заключения. По словам Панджуты, заключенный политик содержится в маленькой грязной тюремной камере. В особенности экс-премьер жалуется на кишащих в камере мух и прочих насекомых, сказал юрист.

Политик был смещен со своей должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024