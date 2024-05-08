СМИ сообщили о переводе жены экс-премьера Пакистана из-под ареста в тюрьму

Высокий суд Исламабада одобрил ходатайство жены экс-премьер-министра Пакистана Имрана Хана Бушры Биби о ее переводе в тюрьму Адиала, где в настоящее время находится ее супруг. Об этом сообщает в среду, 8 мая, пакистанская газета Dawn.

«Судья Миангуль Хасан Аурангзеб огласил приговор, вынесенный на прошлой неделе», — уточняется в материале.

Ранее Биби находилась под стражей в своей резиденции, признанной «дополнительной тюрьмой». Однако она оспорила это решение, так как не чувствует себя в безопасности в своем доме, уточняет газета.

Биби была взята под стражу 31 января, после того как суд приговорил ее и пакистанского экс-премьера к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

«Дело Тошаханы» связано с продажей ценностей из Тошаханы без уплаты налогов. В марте 2023 года в отношении экс-министра, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек были выдвинуты обвинения в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег и десятках других преступлений.

5 августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения и отстранил от политической деятельности по делу о коррупции. Через два дня после этого его адвокат Наим Панджута заявил, что его подзащитный жалуется на условия заключения. По словам Панджуты, заключенный политик содержится в маленькой грязной тюремной камере. В особенности экс-премьер жалуется на кишащих в камере мух и прочих насекомых, сказал юрист.

Политик был смещен со своей должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.