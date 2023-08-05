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Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения и отстранил от политической деятельности за «коррупционные действия», связанные с продажей государственных подарков. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает газета The Guardian.

«70-летнего Хана забрала полиция из его дома в Лахоре в субботу после того, как суд вынес решение по делу, в котором его обвинили в незаконной продаже подарков от глав государств на сотни миллионов рупий», — говорится в материале.

Как отмечает издание, судья установил, что Хан «преднамеренно представил суду ложные сведения» о подарках и был замешан в коррупции.

Адвокат Хана Интезар Хусейн Панджута заявил, что они будут обжаловать это решение, назвав его делом о «политической виктимизации».

«Хану не дали возможности защитить себя и высказать свою точку зрения. Мы хотели предоставить свидетелей в его пользу, но ему не дали такой возможности. Хану не дали справедливого суда», — заявил он.

По мнению авторов статьи, судебное решение и последующий арест, «вероятно, станут последним гвоздем в гробу шансов Хана участвовать в предстоящих всеобщих выборах в Пакистане, которые должны состояться осенью».

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19 марта в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек были выдвинуты обвинения по делу о фонде «Аль-Кадир». Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений. На территории резиденции политика в тот день было арестовано более 60 его сторонников.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

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