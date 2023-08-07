Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения

Адвокат бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Наим Панджута заявил, что его подзащитный жалуется на условия заключения. Его слова 7 августа приводит агентство Reuters.

По словам Панджуты, заключенный политик содержится в маленькой грязной тюремной камере. В особенности экс-премьер жалуется на кишащих в камере мух и прочих насекомых.

5 августа суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения и отстранил от политической деятельности по делу о коррупции, связанному с продажей государственных подарков.

В марте в отношении экс-министра, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек были выдвинуты обвинения по делу о фонде «Аль-Кадир». Хану предъявили обвинения в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег и десятках других преступлений.

10 апреля 2022 года политик был смещен с должности в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.