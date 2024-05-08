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Защита экс-замминистра Иванова попросила отпустить его под домашний арест

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Басманного суда
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Защита экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, просит суд отпустить его под домашний арест либо избрать иную меру пресечения. Об этом 8 мая заявил «Известиям» его адвокат Денис Балуев.

«Мы попросили только что избрать для нашего подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Например, домашний арест или запрет определенных действий», — сказал он.

По словам Балуева, удовлетворение ходатайства позволит «более активно участвовать в следственных действиях» с Ивановым, который принимает участие в рассмотрении жалобы на свой арест по видеосвязи. Заседание закрыли по просьбе следователя.

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23 апреля Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и на следующий день заключили под стражу до 23 июня. Ему вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. Защита отвергла факт передачи взятки и заявила о намерении обжаловать арест, ходатайство об этом было еще подано 26 апреля.

Счета, активы и недвижимость обвиняемого были арестованы. В рамках дела также арестовали находившегося в дружеских отношениях с экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Кроме того, суд заключил под стражу Александра Фомина, который, как предполагается, освободил Иванова и Бородина от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий, и поспособствовал получению взятки в особо крупном размере.

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