Российский автобренд Solaris показал автосалоны после ребрендинга

В России после ребрендинга открылись первые дилерские центры отечественной марки Solaris. Первые шоурумы появились в Москве и Саратове, говорится в сообщении компании AGR Automotive Group, которое поступило «Известиям» 8 мая.

Сейчас дилерская сеть Solaris уже насчитывает более 50 действующих партнеров в разных городах РФ. По словам гендиректора ООО «АГР» и ООО «Автомобильный завод АГР» Алексея Калицева, до конца мая к новым корпоративным стандартам бренда приведут больше дилерских центров.

Автомобили бренда Solaris, которые являются переименованными Hyundai и Kia, выпускаются в режиме полного цикла на бывшем предприятии корейского концерна в Санкт-Петербурге. По состоянию на начало мая с начала запуска производства, которое стартовало 22 февраля, было выпущено 5,1 тыс. автомобилей. В модельный ряд бренда входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

5 апреля «АГР» раскрыла цены на модельную линейку бренда Solaris. Так, седан HS (Hyundai Solaris) стоит от 2 млн до 2,17 млн рублей и предлагается в трех комплектациях. Также на базе версий Comfort и Elegance автомобиль доступен в спецсерии Sportline (от 2,03 млн до 2,21 млн рублей).

7 мая сообщалось, что в России дилеры начали получать китайские кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского «Автотора». В начале апреля дистрибутора бренда рассказывал, что в текущем году кроссовер будет предлагаться на российском рынке в трех вариантах обвеса кузова.