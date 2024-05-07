Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки начали поступать дилерам
В России дилеры начали получать китайские кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского «Автотора». Локальная сборка позволила лучше подготовить автомобили к российским климатическим условиям и интегрировать ряд опций, в том числе обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Об этом говорится в сообщении компании Ixen Motors Rus, дистрибутора бренда в РФ, которое поступило «Известиям» 7 апреля.
Длина T5 Evo составляет 4565 мм при колесной базе 2715 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором Mitsubishi мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» Magna, привод передний. В салоне расположен единый кластер из двух экранов с русифицированной системой мультимедиа.
Forthing T5 Evo стоит от 3,08 до 3,39 млн рублей в зависимости от комплектации. В начале апреля дистрибутора бренда рассказывал, что в текущем году кроссовер будет предлагаться на российском рынке в трех вариантах обвеса кузова. Изменения внешности затронут бамперы, пороги и решетку радиатора. 25 марта, сообщалось, что в текущем году Forthing T5 Evo получит полноприводную модификацию, которую разработали специально для рынка России.
28 апреля стало известно, что в первой половине текущего года на рынок РФ выйдет кроссовер Forthing T5, который станет четвертой моделью в российской линейке марки после кроссовера T5 Evo, 7-местного автомобиля Yacht и минивэна M7.