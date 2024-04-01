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Кроссовер Forthing T5 Evo получит три варианта обвеса кузова в России

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Фото: IXEN Motors Rus
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В текущем году кроссовер Forthing T5 Evo будет предлагаться на российском рынке в трех вариантах обвеса кузова. Изменения внешности затронут бамперы, пороги и решетку радиатора, говорится в сообщении компании IXEN Motors Rus, дистрибьютора бренда в РФ, которое поступило «Известиям» 1 апреля.

Первый вариант экстерьера — классический. Второй — с увеличенным спойлером переднего бампера и цветовыми акцентами контрастного цвета (такие автомобили уже предлагаются в Камбодже). Третий вариант отличается большой решеткой радиатора и спортивными бамперами, в Китае такая модификация известна как T5 Evo Hurricane Edition.

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Фото: IXEN Motors Rus

Отмечается, что эти элементы являются взаимозаменяемыми, а остальные кузовные панели (крылья, двери, капот и дверь багажного отсека) останутся неизменными. Также у модели появится новый вариант с отделкой сидений и дверных карт из экокожи песчаного цвета.

Forthing T5 Evo является первой глобальной моделью марки, кроссовер оснащен 1,5-литровым мотором Mitsubishi мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» Magna. Собираемые в России кроссоверы оснащены обогревом рулевого колеса и лобового стекла. Длина автомобиля составляет 4565 мм при колесной базе 1690 мм. Сейчас модель стоит от 3,08 млн рублей без учета скидок и акций.

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Ранее, 25 марта, сообщалось, что в текущем году кроссовер Forthing T5 Evo получит полноприводную модификацию, которую разработали специально для рынка России. Такая модель сможет конкурировать с Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro.

27 февраля «Автотор» сообщил, что будет собирать автомобили китайского бренда Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы T5, T5 Evo и минивэн Forthing M4 Yacht. На первоначальном этапе «Автотор» будет осуществлять крупноузловую сборку на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов.

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