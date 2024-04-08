Продажи кроссоверов Forthing T5 начнутся в РФ в первой половине года
Китайский кроссовер Forthing T5 выйдет на рынок России в первой половине текущего года. Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора Ixen Motors Rus, которое поступило «Известиям» 8 апреля.
Forthing T5 для рынка России оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 144 л.с. (выполнен на основе технологий Mitsubishi) в связке со 6-ступенчатым гидротрансформатором. Длина автомобиля составляет 4545 мм при колесной базе 2720 мм.
В список оснащения кроссовера входят фронтальные и боковые подушки безопасности и пакет активных ассистентов, обвивка сидений из экокожи, атмосферная подсветка, передние кресла с обогревом и электрорегулировками, панорамная крыша и люк с электроприводом.
Также автомобиль получил круиз-контроль, задние датчики парковки и камеру заднего вида, сенсорный экран мультимедиа с русификацией, встроенный видеорегистратор и шесть динамиков. Forthing T5 станет четвертой моделью в российской линейке марки после кроссовера T5 Evo, 7-местного автомобиля Yacht и минивэна M7.
Ранее, 8 апреля, стало известно, что АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года.