Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Мир
FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине
Политика
Путин поручил к 1 июля принять все решения по строительству ВСМ Москва – Петербург
Мир
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Общество
ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Мир
В США у Boeing-737 при взлете оторвало обшивку двигателя
Происшествия
На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА
Общество
Путин поручил создать родительский комитет в рамках конкурса «Это у нас семейное»
Общество
МЧС допустило подтопление более 10 тыс. домов и участков под Курганом
Политика
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И
Культура
Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Мир
В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Общество
Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО
Общество
Число подтопленных домов в Оренбурге возросло до 1,5 тыс.

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta с «автоматом»

АвтоВАЗ выпустит 5 тыс. Lada Granta с «автоматом» за год
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Cергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года. Дата старта продаж и цены будут объявлены позже, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 8 апреля.

Несколько сотен Lada Granta с «автоматом» поставят в рамках контракта с социальными службами для людей с ограниченными возможностями. На заводе эти автомобили дополнительно оснастят специальными устройствами, которые упрощают управление для людей с инвалидностью, включая случаи с ампутацей.

Как отметил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, Granta с «автоматом» — один из примеров того, что компания постепенно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления.

Первыми о том, что около 5 тыс. Lada Granta получат автоматическую трансмиссию, «Известия» сообщали в марте. Тогда стало известно, что машины получат коробки передач японской фирмы Jatco из оставшихся запасов. Сейчас автомобили семейства Lada Granta доступны только с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Вариации с вариатором: что изменилось в Lada Vesta
Рыночные перспективы новой версии флагмана АвтоВАЗа

28 февраля стало известно, что АвтоВАЗ начал серийное производство автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Седан в начальной комплектации оказался на 75 тыс. рублей дороже, чем аналогичная версия с механикой и мотором объемом 1.6 л.

3 апреля сообщалось, что серийное производство автомобилей Lada Largus в Ижевске начнется 15 мая этого года. В III квартале в линейку версий Largus войдет электромобиль e-Largus.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024