АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta с «автоматом»

АвтоВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Партия таких машин составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года. Дата старта продаж и цены будут объявлены позже, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 8 апреля.

Несколько сотен Lada Granta с «автоматом» поставят в рамках контракта с социальными службами для людей с ограниченными возможностями. На заводе эти автомобили дополнительно оснастят специальными устройствами, которые упрощают управление для людей с инвалидностью, включая случаи с ампутацей.

Как отметил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, Granta с «автоматом» — один из примеров того, что компания постепенно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления.

Первыми о том, что около 5 тыс. Lada Granta получат автоматическую трансмиссию, «Известия» сообщали в марте. Тогда стало известно, что машины получат коробки передач японской фирмы Jatco из оставшихся запасов. Сейчас автомобили семейства Lada Granta доступны только с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

28 февраля стало известно, что АвтоВАЗ начал серийное производство автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Седан в начальной комплектации оказался на 75 тыс. рублей дороже, чем аналогичная версия с механикой и мотором объемом 1.6 л.

3 апреля сообщалось, что серийное производство автомобилей Lada Largus в Ижевске начнется 15 мая этого года. В III квартале в линейку версий Largus войдет электромобиль e-Largus.