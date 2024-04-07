Крепыш: как ведет себя на дороге «китаец» с берегов Балтики

Китайская компания BAIC большинству автолюбителей известна своими внедорожниками, сильно напоминающими классические джипы и «Гелендвагены». Несколько лет назад автопроизводитель из КНР решил попробовать силы в жанре кроссоверов. Каким получился флагман марки BAIC X75, выпуск которого налажен на калининградском «Автоторе», выяснил корреспондент «Известий».

Много — не мало

С первого взгляда автомобиль кажется достаточно компактным, но это впечатление обманчиво. На самом деле кроссовер достаточно большой: без малого 5 м в длину и почти 2 м в ширину, а по величине колесной базы (2,8 м) BAIC X75 может дать фору практически всем конкурентам-одноклассникам.

Внушительные габариты удачно маскируются округлыми формами кузова и большой площадью остекления. Внимание к себе притягивают массивный передний бампер с интегрированной решеткой радиатора, выполненной в виде сот разного размера, узкой передней и задней светотехникой. Особенно эффектно кроссовер выглядит в сумерках, когда становятся заметны светящиеся тысячами светодиодов «полоски» между фарами головного света. Такая же световая лента размещена между задними фонарями, причем на корме дополнительно подсвечивается и надпись Beijing, недвусмысленно указывающая на столицу Китая, где расположена штаб-квартира фирмы.

Дисплей мультимедиа объединен с цифровой панелью приборов Фото: BAIC Управление климатом возложено на отдельный дисплей с сенсорными кнопками Фото: BAIC Алгоритм работы электронного селектора трансмиссии требует привыкания Фото: BAIC Переднее пассажирское кресло оборудовано «оттоманкой» Фото: BAIC

Благодаря широким диапазонам регулировки кресла и «баранки» процесс обустройства за рулем занимает буквально минуту, а внушительные габариты гарантируют большой объем салона и приличный уровень комфорта как передним, так и задним пассажирам. Специально для нашего рынка BAIC X75 уже в базовой комплектации оснащен подогревом всех сидений, руля и лобового стекла. Для китайских автопроизводителей наличие этих «теплых опций» для машин, поставляемых в Россию, уже стало привычным явлением. Вентиляцией и массажем передних кресел уже не удивить, а вот для задних седоков такая опция, как правило, доступна лишь на моделях представительского класса. Однако н а BAIC X75 в топ-комплектации задние сиденья и вентилируются, и «массажируются». А к услугам переднего седока — выдвигаемая при помощи электропривода поддержка-оттоманка для ног.

Мечта эксперта-криминалиста

Как и положено автомобилю этого класса, салон кроссовера обшит перфорированной экокожей, отделан мягким пластиком и щеголяет россыпью дисплеев. На BAIC X75 их три: панель приборов, интерактивный экран системы мультимедиа, а также отдельный дисплей, отвечающий за работу климатической установки и активацию подогревов. В отличие от многих других автомобилей из КНР, где приходится долго «бродить» по недрам мультимедийной системы в поисках нужно кнопки, управление интуитивно понятно и не приводит к ступору. При этом с енсорные клавиши обладают хорошей чувствительностью.

Салон BAIC X75 радует обилием экокожи, мягкого пластика и качественной сборкой Фото: BAIC

Глянцевые мониторы с эффектом рояльного лака выглядят изящно и богато. Но ровно до первого прикосновения к ним. Эксперты-криминалисты не дадут соврать, что даже идеально чистые руки на кончиках пальца имеют потожировые следы. На экранах BAIC X75 таких следов остается более чем достаточно. Захотел сделать потеплее — на экране появилась «клякса», решил переключить радиостанцию — вот и вторая. В итоге уже через час некогда красивые экраны оказываются покрытыми отпечатками пальцев. Проблема решается нанесением на дисплей специального покрытия, аналогичного защитным пленкам для экрана смартфона. В BAIC обещали подумать над таким решением.

Пламенное сердце

Под капотом BAIC X75 предлагается лишь полуторалитровый турбомотор мощностью 177 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. Этот тандем разгоняет крупный кроссовер до 100 км/ч за 8,6 с . Для снижения так называемого эффекта турбоямы, характерного для малокубатурных моторов с высокой степенью форсирования, двигатель оснащен турбиной с изменяемой геометрией. Она позволяет выдавать максимальную тягу в 300 Нм уже с 1,5 тыс. оборотов в минуту.

До 100 км/ч BAIC X75 разгоняется за 8,6 сек. Фото: BAIC

В ответ на нажатие педали газа автомобиль резво срывается с места с легкой пробуксовкой передних ведущих колес. Мотор уверенно вытягивает машину даже на низких оборотах без каких-либо провалов. Единственное, что несколько омрачает ощущения от разгона, — не самая расторопная работа трансмиссии. Робот переключает скорости с ощутимой задержкой . Впрочем, такие настройки положительно сказываются на долговечности коробки передач: плавное смыкание дисков сцепления уберегает их от преждевременного износа.

Благодаря приличной колесной базе (2,8 м) кроссовер предлагает задним пассажирам большой запас свободного пространства Фото: BAIC В топ-версии задние пассажиры могут управлять системой мультимедиа при помощи пульта, встроенного в центральный подлокотник Фото: BAIC Объем багажника составляет 410 л Фото: BAIC

«Боевой» характер мотора нелучшим образом проявляется, когда автомобиль съезжает с асфальта на разбитую грунтовку с многочисленными крутыми подъемами. Обилие тяги на низах вкупе с разгруженными передними ведущими колесами периодически приводит к их пробуксовке на скользком покрытии, а короткоходная педаль газа не позволят точно дозировать крутящий момент, передаваемый на ведущую ось.

Ситуацию спасает переход в режим «Эко», при котором электронный акселератор становится более задемпфированным. Однако даже в таком режиме к нажатию на газ приходится относиться весьма щепетильно.

Быстро, но тряско

Есть вопросы и к ходовой части автомобиля. На асфальте короткоходная подвеска радует спортивными настройками, позволяя быстро и уверенно проходить виражи горных серпантинов в окрестностях Сочи с минимальными кренами. Но каждая выбоина заставляет резко сбрасывать ход: в противном случае есть риск «замкнуть» подвеску на отбойники. А по разбитой грунтовке и вовсе пришлось ползти с черепашьей скоростью, чтобы не набить себе шишек. При этом на крупных выбоинах BAIC X75 регулярно «отрывал лапку», вывешивая одно из колес при проезде ям и бугров.

Цена вопроса

В базовой комплектации BAIC X75 обойдется почти в 3 млн рублей. За автомобиль с максимальным уровнем оснащения дилеры просят на 400 тыс. рублей больше.

В базовой комплектации BAIC X75 обойдется почти в 3 млн рублей. За автомобиль с максимальным уровнем оснащения дилеры просят на 400 тыс. рублей больше Фото: BAIC

Потенциальный владелец кроссовера, помимо яркого дизайна и просторного салона, получит и опции, которых нет на похожих моделях других брендов. Для людей, которые редко съезжают с асфальта и ценят прежде всего спортивные повадки, кроссовер, выпущенный на берегах Балтики, может стать весьма интересным вариантом.