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Крепыш: как ведет себя на дороге «китаец» с берегов Балтики

На тесте «Известий» кроссовер BAIC X75
Фото: BAIC
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Китайская компания BAIC большинству автолюбителей известна своими внедорожниками, сильно напоминающими классические джипы и «Гелендвагены». Несколько лет назад автопроизводитель из КНР решил попробовать силы в жанре кроссоверов. Каким получился флагман марки BAIC X75, выпуск которого налажен на калининградском «Автоторе», выяснил корреспондент «Известий».

Много — не мало

С первого взгляда автомобиль кажется достаточно компактным, но это впечатление обманчиво. На самом деле кроссовер достаточно большой: без малого 5 м в длину и почти 2 м в ширину, а по величине колесной базы (2,8 м) BAIC X75 может дать фору практически всем конкурентам-одноклассникам.

Внушительные габариты удачно маскируются округлыми формами кузова и большой площадью остекления. Внимание к себе притягивают массивный передний бампер с интегрированной решеткой радиатора, выполненной в виде сот разного размера, узкой передней и задней светотехникой. Особенно эффектно кроссовер выглядит в сумерках, когда становятся заметны светящиеся тысячами светодиодов «полоски» между фарами головного света. Такая же световая лента размещена между задними фонарями, причем на корме дополнительно подсвечивается и надпись Beijing, недвусмысленно указывающая на столицу Китая, где расположена штаб-квартира фирмы.

Дисплей мультимедиа объединен с цифровой панелью приборов

Дисплей мультимедиа объединен с цифровой панелью приборов

Фото: BAIC
Управление климатом возложено на отдельны дисплей с сенсорными кнопками

Управление климатом возложено на отдельный дисплей с сенсорными кнопками

Фото: BAIC
Алгоритм работы электронного селектора трансмиссии требует привыкания

Алгоритм работы электронного селектора трансмиссии требует привыкания

Фото: BAIC
Переднее пассажирское кресло оборудовано «оттоманкой»

Переднее пассажирское кресло оборудовано «оттоманкой»

Фото: BAIC

Благодаря широким диапазонам регулировки кресла и «баранки» процесс обустройства за рулем занимает буквально минуту, а внушительные габариты гарантируют большой объем салона и приличный уровень комфорта как передним, так и задним пассажирам. Специально для нашего рынка BAIC X75 уже в базовой комплектации оснащен подогревом всех сидений, руля и лобового стекла. Для китайских автопроизводителей наличие этих «теплых опций» для машин, поставляемых в Россию, уже стало привычным явлением. Вентиляцией и массажем передних кресел уже не удивить, а вот для задних седоков такая опция, как правило, доступна лишь на моделях представительского класса. Однако на BAIC X75 в топ-комплектации задние сиденья и вентилируются, и «массажируются». А к услугам переднего седока — выдвигаемая при помощи электропривода поддержка-оттоманка для ног.

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Мечта эксперта-криминалиста

Как и положено автомобилю этого класса, салон кроссовера обшит перфорированной экокожей, отделан мягким пластиком и щеголяет россыпью дисплеев. На BAIC X75 их три: панель приборов, интерактивный экран системы мультимедиа, а также отдельный дисплей, отвечающий за работу климатической установки и активацию подогревов. В отличие от многих других автомобилей из КНР, где приходится долго «бродить» по недрам мультимедийной системы в поисках нужно кнопки, управление интуитивно понятно и не приводит к ступору. При этом сенсорные клавиши обладают хорошей чувствительностью.

салон автомобиля BAIC

Салон BAIC X75 радует обилием экокожи, мягкого пластика и качественной сборкой

Фото: BAIC

Глянцевые мониторы с эффектом рояльного лака выглядят изящно и богато. Но ровно до первого прикосновения к ним. Эксперты-криминалисты не дадут соврать, что даже идеально чистые руки на кончиках пальца имеют потожировые следы. На экранах BAIC X75 таких следов остается более чем достаточно. Захотел сделать потеплее — на экране появилась «клякса», решил переключить радиостанцию — вот и вторая. В итоге уже через час некогда красивые экраны оказываются покрытыми отпечатками пальцев. Проблема решается нанесением на дисплей специального покрытия, аналогичного защитным пленкам для экрана смартфона. В BAIC обещали подумать над таким решением.

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Пламенное сердце

Под капотом BAIC X75 предлагается лишь полуторалитровый турбомотор мощностью 177 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. Этот тандем разгоняет крупный кроссовер до 100 км/ч за 8,6 с. Для снижения так называемого эффекта турбоямы, характерного для малокубатурных моторов с высокой степенью форсирования, двигатель оснащен турбиной с изменяемой геометрией. Она позволяет выдавать максимальную тягу в 300 Нм уже с 1,5 тыс. оборотов в минуту.

кроссовер BAIC X75

До 100 км/ч BAIC X75 разгоняется за 8,6 сек.

Фото: BAIC

В ответ на нажатие педали газа автомобиль резво срывается с места с легкой пробуксовкой передних ведущих колес. Мотор уверенно вытягивает машину даже на низких оборотах без каких-либо провалов. Единственное, что несколько омрачает ощущения от разгона, — не самая расторопная работа трансмиссии. Робот переключает скорости с ощутимой задержкой. Впрочем, такие настройки положительно сказываются на долговечности коробки передач: плавное смыкание дисков сцепления уберегает их от преждевременного износа.

Благодаря приличной колесной базе (2,8 м), кроссовер предлагает задним пассажирам большой запас свободного пространства

Благодаря приличной колесной базе (2,8 м) кроссовер предлагает задним пассажирам большой запас свободного пространства

Фото: BAIC
В топ-версии задние пассажиры могут управлять системой мультимедиа при помощи пульта, встроенного в центральны подлокотник

В топ-версии задние пассажиры могут управлять системой мультимедиа при помощи пульта, встроенного в центральный подлокотник

Фото: BAIC
Объем багажника составляет 410 литров

Объем багажника составляет 410 л

Фото: BAIC

«Боевой» характер мотора нелучшим образом проявляется, когда автомобиль съезжает с асфальта на разбитую грунтовку с многочисленными крутыми подъемами. Обилие тяги на низах вкупе с разгруженными передними ведущими колесами периодически приводит к их пробуксовке на скользком покрытии, а короткоходная педаль газа не позволят точно дозировать крутящий момент, передаваемый на ведущую ось.

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Ситуацию спасает переход в режим «Эко», при котором электронный акселератор становится более задемпфированным. Однако даже в таком режиме к нажатию на газ приходится относиться весьма щепетильно.

Быстро, но тряско

Есть вопросы и к ходовой части автомобиля. На асфальте короткоходная подвеска радует спортивными настройками, позволяя быстро и уверенно проходить виражи горных серпантинов в окрестностях Сочи с минимальными кренами. Но каждая выбоина заставляет резко сбрасывать ход: в противном случае есть риск «замкнуть» подвеску на отбойники. А по разбитой грунтовке и вовсе пришлось ползти с черепашьей скоростью, чтобы не набить себе шишек. При этом на крупных выбоинах BAIC X75 регулярно «отрывал лапку», вывешивая одно из колес при проезде ям и бугров.

Цена вопроса

В базовой комплектации BAIC X75 обойдется почти в 3 млн рублей. За автомобиль с максимальным уровнем оснащения дилеры просят на 400 тыс. рублей больше.

кроссовер BAIC X75

В базовой комплектации BAIC X75 обойдется почти в 3 млн рублей. За автомобиль с максимальным уровнем оснащения дилеры просят на 400 тыс. рублей больше

Фото: BAIC

Потенциальный владелец кроссовера, помимо яркого дизайна и просторного салона, получит и опции, которых нет на похожих моделях других брендов. Для людей, которые редко съезжают с асфальта и ценят прежде всего спортивные повадки, кроссовер, выпущенный на берегах Балтики, может стать весьма интересным вариантом.

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