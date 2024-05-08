В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены и дочери в Турции

Андрей Кушлевич, подозреваемый в двойном убийстве в ноябре прошлого года своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны в турецком городе Бодрум, задержан в Германии. Об этом 7 мая сообщило турецкое издание Kent TV.

В публикации уточняется, что 47-летний гражданин Литвы Андрей Кушлевич был задержан «во время пограничного контроля в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен». Суд состоится в Нюрнберге, даты не уточняются.

Сын Ирины Давид, комментируя новость о поимке убийцы, в разговоре с «Известиями» сказал, что получил информацию из СМИ, его адвокат не связывался с ним

«Очень хочу верить, что правда. Но официально я ничего пока не получал, да вряд ли и получу. Адвокат не связался со мной. Узнал я от СМИ, прислали друзья из Турции, сначала запостили друзья из Бодрума, потом это пошло по Германии», — сказал он.

Ранее, 28 ноября 2023 года, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

Позднее, 22 января, сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции.