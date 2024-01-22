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СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух россиянок в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, сообщило 22 января ведомство в Telegram-канале.

На данный момент следствие выясняет, кто причастен к преступлению.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 29 ноября 2023 года в турецком Бодруме были обнаружены тела россиянок 1981 года рождения и 2008 года рождения с признаками насильственной смерти.

«Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в Следственном комитете Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Двойное убийство: россиянка Ирина Двизова с дочерью застрелена в Бодруме
В причастности к трагедии подозревают бывшего мужа модели

Турецкие СМИ сообщили 28 ноября, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

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