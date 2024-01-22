СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух россиянок в Турции
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и ее дочери в Турции в ноябре, сообщило 22 января ведомство в Telegram-канале.
На данный момент следствие выясняет, кто причастен к преступлению.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, 29 ноября 2023 года в турецком Бодруме были обнаружены тела россиянок 1981 года рождения и 2008 года рождения с признаками насильственной смерти.
«Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в Следственном комитете Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
Турецкие СМИ сообщили 28 ноября, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.
29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.