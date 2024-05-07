В Пентагоне заявили об отсутствии признаков подготовки Россией ядерного удара

Министерство обороны США не фиксирует каких-либо признаков того, что Россия якобы собирается применить ядерное оружие, несмотря на организацию ракетных учений. Об этом 7 мая на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие», — сказала она.

Сингх также уточнила, что минобороны США не «видит смысла» менять готовность своих ядерных сил на фоне готовящихся учений России.

Ранее, 6 мая, Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков указал, что РФ начала подготовку к данным учениям в ответ на угрозу со стороны НАТО.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.