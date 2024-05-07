На Украине пожаловались на доминирование РФ в киберпространстве
Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что Россия доминирует над Украиной в соцсетях. Об этом 7 мая пишет агентство Bloomberg.
«Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштабов своей деятельности. <...> Россияне начали планомерно работать в TikTok и успешно используют эту платформу», — сказал Коваленко.
Также руководитель СНБО обвинил РФ в дискредитации Владимира Зеленского из-за того, что у того скоро кончаются полномочия.
Ранее, 16 апреля, экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью разрушил страну и будет для нее последним главой. По мнению политика, главная проблема заключается в том, что на Украине ни один ее президент не прилагал усилий для того, чтобы учитывать интересы народа страны.
1 апреля заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков заявил, что Зеленский, отменив выборы главы государства, выглядит узурпатором. Он допустил, что так называемые конкуренты Зеленского начнут активную политическую кампанию по его дискредитации ближе к маю.
25 декабря 2023 года сообщалось, что коррупция является наиболее тревожным аспектом членства Украины в Европейском союзе. Как отметило японское издание Nihon Keizai, даже министерство обороны страны постоянно подвергается обвинениям в коррупции вокруг продовольствия и оборудования. 22 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентству Владимира Зеленского положат конец коррумпированные офицеры.