Посол КНР заявил о готовности Пекина сотрудничать с РФ в сфере авиации

Китай готов активно сотрудничать с Россией в авиационной области. Об этом 7 мая заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Китай придает большое значение сотрудничеству между двумя странами в области авиации и готов активно продвигать сотрудничество с российской стороной по соответствующим проектам», — отметил дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Два государства работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. Его базовая версия CR929–600, имеющая трехклассную компоновку, вместит 280 пассажиров и сможет перевозить их на расстояние до 12 тыс. км. Вариант с удлиненным фюзеляжем CR929–700 будет иметь на борту 380 мест, но его дальность полета уменьшится и составит 10 тыс. км. Третья модификация CR929–500 сможет принять на борт 250 человек и лететь на расстояние до 14 тыс. м.

В мае 2018 года главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что первый полет CR929 должен пройти в 2025 году. Депутат Госдумы от КПРФ, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в 2022 году назвал проект CR929 важным направлением сотрудничества в условиях санкций.

Ранее, 3 мая, директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Россия и Китай наращивают сотрудничество во всех возможных областях, и Пекин показывает, что хочет развивать сотрудничество с Москвой.

Министр иностранных дел КНР Ван И 7 марта отметил пользу от сотрудничества между КНР и РФ в топливной и автомобильной сферах. Он подчеркнул, что развитие отношений — это стратегический выбор двух стран.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия очень ценит сотрудничество с Китаем, оно уже находятся на пике. По его словам, КНР и РФ получают от взаимодействия взаимную выгоду, их отношения можно писать турецкой пословицей: «Близкий сосед зачастую лучше плохого родственника».

Президент России Владимир Путин еще 27 апреля 2023 года рассказал, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о сотрудничестве между РФ и Китаем в области высоких технологий. Страны будут обмениваться информацией в этой сфере и поддерживать развитие рынка на правительственных уровнях.