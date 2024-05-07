Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

Посол КНР заявил о готовности Пекина сотрудничать с РФ в сфере авиации

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xueqi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай готов активно сотрудничать с Россией в авиационной области. Об этом 7 мая заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Китай придает большое значение сотрудничеству между двумя странами в области авиации и готов активно продвигать сотрудничество с российской стороной по соответствующим проектам», — отметил дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Два государства работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929. Его базовая версия CR929–600, имеющая трехклассную компоновку, вместит 280 пассажиров и сможет перевозить их на расстояние до 12 тыс. км. Вариант с удлиненным фюзеляжем CR929–700 будет иметь на борту 380 мест, но его дальность полета уменьшится и составит 10 тыс. км. Третья модификация CR929–500 сможет принять на борт 250 человек и лететь на расстояние до 14 тыс. м.

В мае 2018 года главный инженер по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган сообщал, что первый полет CR929 должен пройти в 2025 году. Депутат Госдумы от КПРФ, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в 2022 году назвал проект CR929 важным направлением сотрудничества в условиях санкций.

Восточный перегон: товарооборот России и Китая превысит $200 млрд
Как прошли переговоры Путина и Си и почему Москве интересна инициатива «Один пояс — один путь»

Ранее, 3 мая, директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Россия и Китай наращивают сотрудничество во всех возможных областях, и Пекин показывает, что хочет развивать сотрудничество с Москвой.

Министр иностранных дел КНР Ван И 7 марта отметил пользу от сотрудничества между КНР и РФ в топливной и автомобильной сферах. Он подчеркнул, что развитие отношений — это стратегический выбор двух стран.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия очень ценит сотрудничество с Китаем, оно уже находятся на пике. По его словам, КНР и РФ получают от взаимодействия взаимную выгоду, их отношения можно писать турецкой пословицей: «Близкий сосед зачастую лучше плохого родственника».

Президент России Владимир Путин еще 27 апреля 2023 года рассказал, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о сотрудничестве между РФ и Китаем в области высоких технологий. Страны будут обмениваться информацией в этой сфере и поддерживать развитие рынка на правительственных уровнях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024