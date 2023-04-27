РФ и КНР договорились о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях

Президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с китайским лидером Си Цзиньпином, которая предполагает сотрудничество двух государств в сфере высоких технологий. Об этом он рассказал 27 апреля на мероприятии в индустриальном парке «Руднево».

«Мы недавно с коллегой из Китая встречались, <...> договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», — заявил Путин.

По его словам, речь идет об обмене информацией и поддержке развития рынка на уровне правительства.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь упомянул, что Россия и КНР развивают новый тип отношений между странами, основанный на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

17 апреля председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников отметил, что взаимоотношения Москвы и Пекина в политической и экономической сферах в последнее время всё больше и больше укрепляются.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в РФ. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения двух государств. После переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.