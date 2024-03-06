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В Кремле заявили о пике отношений России и Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике, заявил 6 марта в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что этот пик будет преодолен.

«Мы очень ценим то, как сейчас развиваются наши отношения с Китаем. И президент [Владимир] Путин, и председатель Си [Цзиньпин] неоднократно говорили, что эти отношения сейчас находятся на своем историческом пике, и мы надеемся, что мы еще этот пик преодолеем», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента описал отношения с КНР турецкой пословицей: «Близкий сосед зачастую лучше плохого родственника».

Песков назвал Китай «вечным соседом». Отношения между странами он охарактеризовал как взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство.

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Ранее, 14 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем, а диалог Путина и Си Цзиньпина играет в этом ключевую роль. Министр также обратил внимание, что дипломатические отношения между двумя странами сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне.

До этого, 8 февраля, в ходе телефонных переговоров президент РФ и председатель КНР обсудили то, что товарооборот России и Китая преодолел отметку в $200 млрд раньше целевого срока и составил $227,7 млрд, что стало рекордным показателем.

Еще в конце ноября 2023 года, Путин заявил, что отношения стратегического партнерства России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем на двусторонней основе, а также в форматах других многосторонних структур. Такое взаимодействие способствует построению более справедливого и демократического миропорядка, указал он.

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