Первый полет российско-китайского CR929 запланировали на 2025 год

Первый полет создаваемого Россией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться в 2025 году.

«Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета», — приводит ТАСС заявление главного инженера по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжигана.

Отмечается, что в настоящее время стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России. Общий бюджет программы оценивается в $13 млрд.

Британская компания Rolls-Royce Group ранее заявила, что хочет поставлять двигатели для CR929. Предполагается, что российско-китайский авиалайнер составит конкуренцию лайнерам Airbus и Boeing.