Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО Freedom House
Американская международная неправительственная организация Freedom House признана нежелательной в России, сообщили во вторник, 7 мая, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США)», — указано в заявлении на сайте ведомства.
Там отметили, что одним из основных направлений деятельности данной НПО является содействие установлению так называемой главенствующей роли США в мире.
Также с начала специальной военной операции Freedom House активно продвигает политику недружественных государств в отношении российско-украинского конфликта — в том числе по дискредитации Вооруженных сил РФ, добавили в ГП.
По информации ведомства, организация призывает к оказанию помощи Украине «для победы над Россией», конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, усилению антироссийских санкций и введению ограничений против третьих государств «за поддержку Москвы».
Ранее, 4 мая, суд в Москве отправил под арест лидера секты «Фалуньгун» (запрещена в России), члена ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» (запрещена в РФ, внесена Минюстом в реестр нежелательных НПО) Наталью Миненкову. Она обвиняется в организации деятельности в РФ нежелательной организации. Уголовное дело по данному факту возбудили 3 мая.