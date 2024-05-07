Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

СБУ заподозрила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

«Страна»: СБУ заподозрила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников по подозрению в покушении на президента Владимира Зеленского, главу ведомства Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальника Главного разведывательного управления (ГУР) страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом 7 мая пишет издание «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что задержания сотрудников Управления госохраны Украины (УГО) прошли одновременно в субботу.

«При обыске [в доме задержанного полковника Андрея Гука] нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Второй обвиняемый, офицер по фамилии Деркач, был задержан в Сумской области. Отмечается, что сообщники были намерены взять Зеленского в заложники, а затем убить. Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи посредством ракетного удара. По данным СБУ, вооружение для данных целей было доставлено из других регионов страны.

О том, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, «Страна.ua» сообщала накануне. По информации журналистов, он является кумом начальника управления Сергея Рудя, которого Зеленский назначил на должность в 2019 году. Кроме того, Рудь продвигал родственника на должность своего заместителя, поделились в издании.

Вливание извне: почему Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО
Алексея Данилова сменил Александр Литвиненко, которого считают креатурой спецслужб Великобритании

В начале февраля стало известно, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене, в том числе «из-за сотрудничества с Россией». По данным британского издания The Guardian, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, где их держат отдельно от других заключенных.

При этом на Украине обвиняют в госизмене и самих сотрудников СБУ. Например, 7 февраля генерал-майор Василий Малюк по указу Зеленского возглавил службу безопасности. Иван Баканов, занимавший эту должность ранее, был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024