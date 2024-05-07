СБУ заподозрила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников по подозрению в покушении на президента Владимира Зеленского, главу ведомства Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальника Главного разведывательного управления (ГУР) страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом 7 мая пишет издание «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что задержания сотрудников Управления госохраны Украины (УГО) прошли одновременно в субботу.

«При обыске [в доме задержанного полковника Андрея Гука] нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Второй обвиняемый, офицер по фамилии Деркач, был задержан в Сумской области. Отмечается, что сообщники были намерены взять Зеленского в заложники, а затем убить. Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи посредством ракетного удара. По данным СБУ, вооружение для данных целей было доставлено из других регионов страны.

О том, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, «Страна.ua» сообщала накануне. По информации журналистов, он является кумом начальника управления Сергея Рудя, которого Зеленский назначил на должность в 2019 году. Кроме того, Рудь продвигал родственника на должность своего заместителя, поделились в издании.

В начале февраля стало известно, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене, в том числе «из-за сотрудничества с Россией». По данным британского издания The Guardian, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, где их держат отдельно от других заключенных.

При этом на Украине обвиняют в госизмене и самих сотрудников СБУ. Например, 7 февраля генерал-майор Василий Малюк по указу Зеленского возглавил службу безопасности. Иван Баканов, занимавший эту должность ранее, был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.