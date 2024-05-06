На Украине сообщили о задержании начальника департамента управления госохраны

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Об этом 6 мая сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, его задержали 5 мая по подозрению в передаче секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, иностранным спецслужбам.

Кроме того, СБУ задержала еще одного сотрудника управления, ему вменяют пособничество Гуку.

По данным издания, Гук близок к начальнику управления Сергею Рудю, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность в 2019 году.

В начале февраля стало известно, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене, в том числе «из-за сотрудничества с Россией». По данным британского издания The Guardian, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, где их держат отдельно от других заключенных.

При этом на Украине обвиняют в госизмене и самих сотрудников СБУ. Например, 7 февраля генерал-майор Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по указу Зеленского возглавил службу безопасности. Иван Баканов, занимавший эту должность ранее, был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.