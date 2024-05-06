Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о точечных ударах по объектам ХАМАС в Рафахе на юге Газы
Мир
Испания передала Украине партию ракет для систем Patriot
Мир
Глава ООН Гутерриш призвал Израиль и руководство ХАМАС прекратить огонь
Экономика
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
Экономика
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
Общество
Ветеран рассказал о службе на Амуре во время войны с Японией в 1945 году
Мир
Шольц заявил о готовности отправить 35 тыс. солдат на помощь союзникам в случае ЧС
Мир
Эксперт указал на обострение Западом рисков столкновения РФ и НАТО в Прибалтике
Общество
Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде
Общество
Рекрутинговые сервисы рассказали о резком росте вакансий для знающих китайский
Экономика
Эксперт рассказал о влиянии периода ухода за детьми на размер пенсии
Мир
NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного
Мир
Посольство России высмеяло пост центра NASA о первом американце в космосе
Мир
Байден заявил об угрозе жизни для 1 млн палестинцев в случае операции в Рафахе
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь, мокрый снег и до +6 градусов в Москве 7 мая

На Украине сообщили о задержании начальника департамента управления госохраны

«Страна»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука
0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковника Андрея Гука по подозрению в госизмене. Об этом 6 мая сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, его задержали 5 мая по подозрению в передаче секретной информации об охраняемых лицах, в том числе о президенте, иностранным спецслужбам.

Кроме того, СБУ задержала еще одного сотрудника управления, ему вменяют пособничество Гуку.

По данным издания, Гук близок к начальнику управления Сергею Рудю, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность в 2019 году.

Три идейных генерала: Киев меняет политиков на силовиков
Кадровые перестановки ожидаются в трех оборонных ведомствах страны

В начале февраля стало известно, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене, в том числе «из-за сотрудничества с Россией». По данным британского издания The Guardian, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся только в определенных тюрьмах, где их держат отдельно от других заключенных.

При этом на Украине обвиняют в госизмене и самих сотрудников СБУ. Например, 7 февраля генерал-майор Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по указу Зеленского возглавил службу безопасности. Иван Баканов, занимавший эту должность ранее, был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024