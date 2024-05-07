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В Кремле сообщили о визите Путина в Китай после инаугурации

Помощник президента Ушаков: Путин первый визит после инаугурации нанесет в Китай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин после официального вступления в должность совершит первую международную поездку в Китай. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков во время брифинга.

«В Китай будет первый зарубежный визит президента. <…> Это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит [в Россию] председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после выборов соответствующих», — сказал он.

Помощник главы государства уточнил, что Кремль озвучит повестку переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позже, когда будут известны даты поездки. По его словам, это будет государственный визит, который включает в себя посещение Пекина и еще одного города.

Кроме того, Ушаков поделился, что в планах у президента есть поездка в Турцию, но она пройдет после КНР.

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О подготовке визита Путина в КНР сообщил 9 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда он подчеркнул высокий уровень дружественных отношений двух государств. Позже, 25 апреля президент сообщил, что запланировал визит в Китай на май текущего года.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства в своей речи на инаугурации обратился к гражданам России и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

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