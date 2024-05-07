Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Серия взрывов прогремела в городе Черноморске в Одесской области. Об этом 7 мая сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.
В настоящий момент в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Накануне СМИ Украины сообщили о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне. Также 6 мая в Сумской области в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Тогда сообщалось о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.