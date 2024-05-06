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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

«Общественное»: в Херсоне прогремели взрывы
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 6 мая пишет украинское издание «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Подробности не приводились. Также не поступало информации об объявлении воздушной тревоги в регионе.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее в этот день издание со ссылкой на корреспондента в городе сообщало о взрывах в Харькове. Так, о первом взрыве сообщили в 16:44 мск, о втором — в 16:48 мск.

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Также 6 мая в Сумской области в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Тогда сообщалось о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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