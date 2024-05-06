На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 6 мая пишет украинское издание «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Подробности не приводились. Также не поступало информации об объявлении воздушной тревоги в регионе.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Ранее в этот день издание со ссылкой на корреспондента в городе сообщало о взрывах в Харькове. Так, о первом взрыве сообщили в 16:44 мск, о втором — в 16:48 мск.
Также 6 мая в Сумской области в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Тогда сообщалось о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.