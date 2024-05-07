Карта спецоперации на Украине 7 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 мая можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Здесь противник потерял до 335 военнослужащих, один танк Leopard 1 производства Германии, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое в ДНР. Потери противника тут составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 100-миллиметровая пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево в ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино в ДНР. Противник потерял здесь до 395 военнослужащих, танк Abrams и две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США и 152-миллиметровая гаубица Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.



Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки были поражены цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах.



Помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire чешского производства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 817 БПЛА, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 940 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц специальной военной автомобильной техники.

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