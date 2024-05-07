Сальдо назвал важные темы выступления Путина на инаугурации

Президент России Владимир Путин в инаугурационной речи четко и лаконично обрисовал события, происходящие в мире. На это во вторник, 7 мая, указал в беседе с «Известиями» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Самое важное — это то, что президент в своей речи очень четко, кратко, лаконично обрисовал то, что сейчас происходит в мире. И, естественно, у нас в России», — сказал он.

Действия, начатые Россией в 2022 году, направлены на то, чтобы в мире восстановился порядок, не навязываемый одной стороной, добавил он.

«Конечно же, для меня очень важно было услышать то, что президент отдает должное именно вернувшимся в свою родную страну-семью, это наши четыре субъекта (Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР. — Ред.)» — отметил он.

По словам губернатора, Путин дал понять всему миру, что Россия — страна свободы, честности и порядочности.

Со своей стороны, исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Чернышенко отметил, что речь президента стала историческим моментом, так как направлена на развитие России.

«Определение ценностей как основы всей нашей государственности. Так что будем работать», — подчеркнул он.

Ранее во вторник телеканал CNBC указал, что вступивший в должность президента Путин заявил, что Москва не будет прекращать диалог с Западом, но отметил, что иностранные союзники должны «сделать свой выбор». Россия готова к укреплению отношений с другими странами, но разговор о «стратегической стабильности» возможен «только на равных», отметил он.

Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.