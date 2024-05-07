Западные СМИ обратили внимание на готовность Путина к диалогу
Вступивший в должность президент России Владимир Путин в инаугурационной речи заявил, что Москва не будет прекращать диалог с Западом, но отметил, что иностранные союзники должны «сделать свой выбор». Об этом во вторник, 7 мая, сообщил американский новостной канал CNBC.
В публикации отметили, что Россия готова к укреплению отношений с другими странами, но разговор о «стратегической стабильности» возможен «только на равных». Путин во время своей речи уточнил, что российская государственная система должна быть устойчивой к угрозам и вызовам.
Британская газета The Financial Times, в свою очередь, также написала после церемонии инаугурации Путина об «открытости России к диалогу с Западом».
Во время своего выступления президент пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Он отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты.
Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.