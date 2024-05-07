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Бортников заявил о нахождении за границей организатора теракта в «Крокусе»

Бортников: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный организатор террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» находится за границей, заявил 7 мая директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос, удалось ли установить его личность.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — цитирует его «Интерфакс».

Пока идет предварительное следствие, детали озвучивать нельзя, добавил Бортников. Предпринимаются меры, чтобы «дотянуться» до организатора атаки.

«Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — заключил директор ФСБ.

Прошлись по следам: как силовики нашли новых причастных к теракту в «Крокусе»
Три вероятных пособника преступников задержаны 4 апреля в Москве, Омске и Екатеринбурге

Ранее, 9 апреля, он отметил, что Украина и ее западные покровители организуют совершение варварских преступлений на территории России, используя представителей международного террористического подполья.

Следственный комитет России 8 апреля поделился данными о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

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