Бортников заявил о нахождении за границей организатора теракта в «Крокусе»
Главный организатор террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» находится за границей, заявил 7 мая директор ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос, удалось ли установить его личность.
«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — цитирует его «Интерфакс».
Пока идет предварительное следствие, детали озвучивать нельзя, добавил Бортников. Предпринимаются меры, чтобы «дотянуться» до организатора атаки.
«Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия, и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — заключил директор ФСБ.
Ранее, 9 апреля, он отметил, что Украина и ее западные покровители организуют совершение варварских преступлений на территории России, используя представителей международного террористического подполья.
Следственный комитет России 8 апреля поделился данными о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 145 человек. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.