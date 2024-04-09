В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья

Для совершения терактов в РФ украинские спецслужбы используют представителей международного террористического подполья, заявил 9 апреля директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Он отметил, что Украина и ее западные покровители организуют совершение варварских преступлений на территории России, используя представителей международного террористического подполья.

«Свидетельством этому являются недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — указал Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

На заседании подчеркнули, что будет усилена безопасность объектов, которые могут стать вероятными целями террористов. Также примут меры по совершенствованию подготовки специалистов, которые осуществляют антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.

Кроме того, в ходе заседания обратили внимание на то, что в 2024 году в РФ предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности.

Следственный комитет России 8 апреля получил данные о возможной связи террористов в «Крокусе» с Украиной. В ведомстве также сообщили, что следствие установило 11 лиц, причастных к совершению теракта в концертном зале. Всем им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

В Службе внешней разведки России 1 апреля указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день СК РФ сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.