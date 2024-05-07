Антонов назвал учения ядерных сил вынужденным ответом на риторику Запада

Готовящиеся Россией учения ядерных сил стали вынужденной мерой в ответ на риторику коллективного Запада. Об этом заявил во вторник, 7 мая посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — сказал он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Украине разного вида вооружений, они становятся всё более смертоносными. Оружие предназначается для убийства русских и ударов по территории России.

«Мы никому не угрожаем. Однако слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — добавил посол.

Он подчеркнул, что игры в одностороннюю эскалацию у стран Запада не получится.

Днем ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что у Вашингтона нет причин для корректировки ядерных сил в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием.

Тогда же, 6 мая, Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Как отметил доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ Иван Сурма, западные государства исчерпали арсенал провокационных действий в адрес России. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в свою очередь указал, что РФ начала подготовку к данным учениям в ответ на угрозу со стороны НАТО.