В США не увидели причин для корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ
У Соединенных Штатов нет причин для корректировки ядерных сил в ответ на решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. С таким заявлением 6 мая выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления [об учениях]», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Миллер отметил, что американское руководство не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.
Ранее в этот день Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, чтобы поддержать готовность личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.
Как отметил доцент кафедры Международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ Иван Сурма, западные государства исчерпали арсенал провокационных действий в адрес России. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в свою очередь, указал, что РФ начала подготовку к данным учениям в ответ на угрозу со стороны НАТО.