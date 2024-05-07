Посольство России высмеяло пост центра NASA о первом американце в космосе

Посольство России в ЮАР 6 мая высмеяло пост Космического центра имени Джонсона (NASA) о первом пилотируемом полете в космос, который, по мнению центра, совершил американский астронавт Алан Шепард.

В публикации NASA ранее сообщалось, что 63 года назад «первый в истории пилотируемый полет в космос» совершил именно Шепард на корабле Freedom 7 в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Другой информации, в том числе о полете российского космонавта Юрия Гагарина, не было.

В ответ на это посольство России в ЮАР опубликовало запись с фотографией Юрия Гагарина и ироничной подписью.

«Фото первого человека в космосе (астронавта Алана Шепарда) в цвете. 12 апреля 1961», — говорится в публикации в соцсети X (бывш. Twitter).

На самом деле Алан Шепард действительно управлял своим кораблем вручную во время 15-минутного полета. Однако у корабля Гагарина тоже была такая функция, но ему не потребовалось ручное управление, так как полет происходил в рамках запланированного.

Полет Алана Шепарда в космос случился 5 мая 1961 года и продлился 15 минут 22 секунды. Его считают первым человеком, который совершил пилотируемый полет в космосе, в то время как Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе.

9 марта летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет.

12 апреля 1961 года Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.