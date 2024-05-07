Гладков подтвердил гибель семи мирных жителей после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 мая подтвердил гибель семи мирных жителей в Борисовском районе в результате обстрела дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Ранее в этот же день, 6 мая, украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.