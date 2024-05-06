Врачи рассказали о правильной подготовке к пикнику
Специалисты Химкинской областной больницы рассказали в понедельник, 6 мая, как правильно подготовиться к пикнику.
Они отметили, что следует сделать домашние заготовки — помыть овощи, фрукты и зелень, нарезать хлеб и всё, что надо порезать, а затем разложить продукты по пакетам или контейнерам.
«Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга. Если купили фрукты или овощи по дороге, помойте их бутилированной водой», — рассказали специалисты в беседе с «Радио 1».
Медики напомнили, что, перед тем как накрыть стол, нужно обязательно помыть руки или протереть их влажными салфетками.
4 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что магазинный маринад для шашлыка может нанести вред организму, сообщает 360.ru.
Ранее, 3 мая, врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Губанова рассказала «Известиям», сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья и что делать, если переел мяса.
По ее словам, примерная порция шашлыка для взрослого человека — до 200 г в день один-два раза в неделю при условии, что у человека на данный момент нет обострения хронических заболеваний органов пищеварения.
29 апреля врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Екатерина Грязнова рассказала «Известиям», что детям до двух-трех лет есть шашлык не рекомендуется. Ребятам постарше можно дать попробовать один-два кусочка.