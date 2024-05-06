Песков заявил о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину

Необходима быстрая и эффективная реакция России на заявления со стороны стран Запада о готовности направить на Украину свои воинские контингенты. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это доселе невиданные беспрецедентные заявления, они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны», — сказал Песков во фрагменте разговора, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Официальный представитель Кремля также добавил, что слова политиков из Франции, Великобритании и США об отправке их войск для участия в украинском конфликте — угрожающие и провокационные, они нагнетают напряженность.

В последние дни участились заявления западных политиков о возможности отправки войск из их стран для участия в конфликте на Украине. Так, лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис 5 мая заявил, что в случае поражения Киева Вашингтону, возможно, придется направить свои войска для участия в боевых действиях в украинском конфликте.

За день до этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что группа военных из французской части принимает активное участие в боях с российскими подразделениями в Донбассе. В свою очередь, Песков заявил, что российские военные проверяют информацию о том, что Франция отправила на Украину своих солдат из иностранного легиона. Он также назвал риторику об отправке западных войск для участия в конфликте очень опасной.

3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Киева есть право использовать оружие, которое передал Лондон, по своему усмотрению, в том числе и для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин еще 19 декабря 2023 года подчеркнул, что РФ не собирается воевать с Европой, потому что ей не нужны страны НАТО. Президент отметил, что США хотят, чтобы европейские страны платили взносы в альянс и для этого пугают эти государства Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.