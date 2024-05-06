МЧС сообщило о горении 15 городских строений в Вихоревке Иркутской области
В городе Вихоревка Братского района Иркутской области горят 15 городских строений, огонь перекинулся с ближайшего садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом 6 мая сообщило ГК МЧС России по региону.
«По уточненным данным, при порывах ветра огонь с СНТ «Локомотив» перешел на 15 городских строений на пяти улицах. Основная часть из них — жилые дома», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
На месте происшествия работают 23 единицы техники и 50 спасателей. В городе на базе спортивного комплекса «Таежный» развернут пункт временного размещения на 300 человек.
Ранее в этот день МЧС России сообщило, что на территории двух районов Иркутской области горят пять СНТ. Был введен режим ЧС. По данным ведомства, от пожара пострадали минимум 80 домов и хозяйственных построек.
Затем губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что при пожаре в Вихоревке пострадала женщина. Оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным — сначала необходимо его ликвидировать, подчеркнул глава региона.