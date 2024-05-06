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МЧС сообщило о горении 15 городских строений в Вихоревке Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Вихоревка Братского района Иркутской области горят 15 городских строений, огонь перекинулся с ближайшего садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом 6 мая сообщило ГК МЧС России по региону.

«По уточненным данным, при порывах ветра огонь с СНТ «Локомотив» перешел на 15 городских строений на пяти улицах. Основная часть из них — жилые дома», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

На месте происшествия работают 23 единицы техники и 50 спасателей. В городе на базе спортивного комплекса «Таежный» развернут пункт временного размещения на 300 человек.

Без дыма, без пламени: за не потушенные быстро пожары введут ответственность
Одним из залогов успеха является ликвидация возгорания в первые сутки

Ранее в этот день МЧС России сообщило, что на территории двух районов Иркутской области горят пять СНТ. Был введен режим ЧС. По данным ведомства, от пожара пострадали минимум 80 домов и хозяйственных построек.

Затем губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что при пожаре в Вихоревке пострадала женщина. Оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным — сначала необходимо его ликвидировать, подчеркнул глава региона.

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