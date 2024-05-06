Минздрав Газы назвал число погибших при атаках Израиля

С начала конфликта в секторе Газа от атак Израиля погибли более 34 тыс. человек, а пострадали — более 78 тыс. мирных жителей. Это следует из обновленных списков минздрава анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 735, пострадали 78 108 человек», — говорится в заявлении минздрава Газы, опубликованного на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Также в ведомстве уточнили, что за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 52 человек, которые погибли в результате атак армии Израиля.

18 апреля минздрав Газы заявил о почти 34 тыс. погибших при ударах Израиля по анклаву с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее, 4 мая, делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.

По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласились заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявили о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки. 5 мая руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания подтвердил эту информацию, однако в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.

6 мая издание Ynet News сообщало, что на фоне провала переговоров между палестинским движением ХАМАС и еврейским государством в Каире Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в секторе Газа.

В этот же день телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия ударила по 11 жилым домам в центральном и восточном районах города. По данным издания, более 20 человек погибли, среди которых были дети. Отмечается, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.