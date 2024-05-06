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В Совфеде высказались об ударе ВСУ по автобусам с людьми в Белгородской области

Сенатор Карасин: виновные в ударах по мирным районам России будут наказаны
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Фото: ТАСС/Елизавета Демидова
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Атака дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «Газели» и легковой автомобиль, которые перевозили мирных граждан в Борисовском районе Белгородской области, доказывает, что Россия имеет дело с террористическим и криминальным режимом. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в понедельник, 6 мая.

«Это лишний раз доказывает, что мы имеем дело с террористическим и криминальным режимом. Потому что бьют без разбора по нашим приграничным районам. Погибают мирные люди — дети, женщины, старики», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что Россия будет фиксировать подобные случаи, и те, кто принимает решение о направлении дронов-убийц на мирные районы страны, понесут наказание.

«И эта работа уже началась. Она находится в продвинутой стадии. Я имею в виду сбор фактов, анализ их», — заявил сенатор.

Карасин уточнил, что этой работой занимаются Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство иностранных дел и парламентарии.

«Это акты массового терроризма, с которым надо бороться. И на этих примерах надо научить международное сообщество, что это недопустимо», — заключил он.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

6 мая дроны ВСУ атаковали в Белгородской области две «Газели» и легковой автомобиль ГК «Агро-Белогорье», в которых на работу ехали сотрудники свинокомплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавшие получили осколочные ранения, передает НСН.

42 человека пострадали при атаке дронами, среди них трое детей, передает RT. 32 пострадавших, в том числе дети, госпитализированы, 10 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Врачи оценивают состояние 26 пострадавших как средней степени тяжести, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Семь человек погибли, сообщается на сайте aif.ru.

Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что ведомство расследует удар дронов и найдет виновных в совершении этого преступления, передает ИА «Регнум».

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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