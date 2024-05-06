Минобороны: началась подготовка к учениям с соединениями ЮВО, а также сил ВМФ

Президент России Владимир Путин поручил Генштабу Вооруженных сил (ВС) РФ подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО), а также с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило Минобороны РФ.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в маневрах, которые пройдут в ближайшее время, будут задействованы авиация и флот.

Цель мероприятий — поддержание готовности техники и личного состава подразделений боевого применения нестратегического ядерного оружия оперативно реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.

Комментируя это, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» заявил, что подготовка к учениям показывает, что западные страны стали позволять себе слишком много, маневры отрезвят их. По словам эксперта, после этого РФ было решено перевести вопрос ядерного оружия в практическую плоскость, в частности выйдя из договора о запрете ядерного оружия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намеченные учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину.

НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В учениях участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО, сообщили СМИ.

До этого, 19 декабря прошлого года, Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.