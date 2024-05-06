Украинский лидер Владимир Зеленский встал на путь самоуничтожения. Его рейтинг стремительно падает, скоро он будет не нужен ни Украине, ни Западу. Такое мнение 6 мая в разговоре с «Известиями» выразил политолог Дмитрий Перлин.

Ранее в этот день в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинских граждан, а его легитимность после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.

«Зеленский не может долго удерживать фокус внимания людей только одной темой. А Зеленский избрал своей информационной стратегией личный пиар вокруг военных действий. Но на поле боя очевидно украинская армия терпит фиаско, попытка выдать желаемое за действительное, а именно придумать какие-то победы ВСУ, проваливается. И Зеленский, привязав себя лично к военным действиям, создал ситуацию, при которой его рейтинг напрямую зависит от событий на поле боя. Это и есть объективная причина, почему его рейтинг падает», — сказал Перлин.

Политолог указал на то, что изначально популярность Зеленского была связанна с его телевизионным образом, он «разыгрывал карту народного лидера». Но даже и тогда украинский президент не смог проявить себя ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в международных отношениях.

«Он не может показать свою эффективность, не может продемонстрировать, что обладает высококвалифицированными навыками и качествами, которые могли бы быть полезны украинскому народу. И поэтому, конечно, его рейтинг падает. И само собой это отражается на взаимодействиях с ключевыми группами влияния внутри Украины, на отношениях с Западом. На Западе все прекрасно понимают, что перспективы Зеленского — это в лучшем случае потеряться и забыться. А скорее всего, такой человек, как Зеленский, должен быть уничтожен, причем руками самого же Запада, потому что он был свидетелем участия Запада в организации конфликта на Украине. Зеленский как свидетель Западу не интересен», — сказал он.

По мнению Перлина, Зеленский находится «в начале своего падения». Он может либо продолжать «играть эту военную роль», либо начать открыто говорить о происходящем в стране, в отношениях с Западом.

«И тогда, может быть, получилось бы как-то компенсировать все эти потери рейтинга, но он этого не делает. Он как поезд в метро, который находится в тоннеле и не может свернуть. Он действует по тоннельному сценарию. Он сам этот путь выбрал, он сам по этому пути пошел. И это путь его самоуничтожения как личности, а возможно, и как человека», — заключил эксперт.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в офисе Зеленского растет паника из-за проблем ВСУ на фронте и недовольства населения Украины. По его мнению, обстановку накаляют истечение срока полномочий нынешнего президента и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии.

В конце апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предрешенной участь Зеленского. Тот является лидером режима, который не жалеет своих граждан, и его легитимность скоро будет поставлена под сомнение, отметил Песков. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, назвал пребывание Зеленского у власти национальной катастрофой для Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.