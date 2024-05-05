Реклама
Прямой эфир
Мир
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю
Армия
Шойгу отметил успешное продвижение ВС РФ на красноармейском направлении
Политика
Лавров призвал мировое сообщество сплотиться против фашизма
Армия
Гранатометчики группировки войк «Запад» уничтожили бронетехнику и блиндажи ВСУ
Экономика
ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток
Мир
В МИД Турции заявили об угрозе новых войн без решения вопроса по Газе
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и до +11 градусов 6 мая
Армия
Российские военные рассказали о процессе уничтожения техники ВСУ
Мир
В Палестине рассказали о последствиях израильских ограничительных мер
Мир
Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
Армия
Ударная группа авиации ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ
Мир
Лавров не знает, с кем сейчас можно провести переговоры по Украине
Мир
ЕК не увидела дискриминации россиян в поправках к миграционному закону в Латвии
Мир
Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов
Мир
Генерал НАТО предположил конец поставок оружия ВСУ в случае недостатка мобилизованных
Мир
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Экономика
Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях
Сюжет:

На Украине рассказали о панике в офисе Зеленского из-за проблем ВСУ на фронте

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В офисе президента Украины Владимира Зеленского паника из-за проблем на фронте и недовольства населения страны, заявил 5 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По его словам, у общественности вызывают вопросы заявления командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка и замглавы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Вадима Скибицкого. Так, например, Скибицкий в интервью The Economist заявил, что украинские войска не смогут выйти на границы 1991 года.

«Связано это с тем, что дома пожар. Кто-то спасает кота, кто-то — биткоины, кто-то — Шило (экс-советника офиса Зеленского и бывшего подполковника СБУ Артема Шило, которого обвиняют в коррупции. — Ред.). Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — прокомментировал Дубинский в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, обстановку также накаляют истечение срока полномочий Зеленского и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии. При этом внутри страны «бузит население», а уровень недовольства зашкаливает, добавил депутат.

Полгода выдалось: американская помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя
Как $61 млрд повлияют на ход конфликта и ждать ли аналогичных шагов от ЕС

Накануне советник заместителя украинского министра обороны Дана Яровая заявила, что минобороны Украины потеряло доверие граждан и восстанавливать его репутацию будет очень непросто. По ее мнению, одна из причин недоверия — это «ложь и сказки», которые транслируют в своих заявлениях официальные лица украинского МО.

Ранее, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронте нарастает паника. Он отметил, что России важно не останавливаться в достижении задач спецоперации.

До этого, 27 апреля, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, вооружении, военной технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024