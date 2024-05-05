В офисе президента Украины Владимира Зеленского паника из-за проблем на фронте и недовольства населения страны, заявил 5 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

По его словам, у общественности вызывают вопросы заявления командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка и замглавы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Вадима Скибицкого. Так, например, Скибицкий в интервью The Economist заявил, что украинские войска не смогут выйти на границы 1991 года.

«Связано это с тем, что дома пожар. Кто-то спасает кота, кто-то — биткоины, кто-то — Шило (экс-советника офиса Зеленского и бывшего подполковника СБУ Артема Шило, которого обвиняют в коррупции. — Ред.). Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — прокомментировал Дубинский в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, обстановку также накаляют истечение срока полномочий Зеленского и вероятный провал летнего саммита по Украине в Швейцарии. При этом внутри страны «бузит население», а уровень недовольства зашкаливает, добавил депутат.

Накануне советник заместителя украинского министра обороны Дана Яровая заявила, что минобороны Украины потеряло доверие граждан и восстанавливать его репутацию будет очень непросто. По ее мнению, одна из причин недоверия — это «ложь и сказки», которые транслируют в своих заявлениях официальные лица украинского МО.

Ранее, 28 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны на фронте нарастает паника. Он отметил, что России важно не останавливаться в достижении задач спецоперации.

До этого, 27 апреля, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, вооружении, военной технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.