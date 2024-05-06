Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в министерстве.

Ранее в этот день дроны ВСУ атаковали в Белгородской области две «Газели» и легковой автомобиль ГК «Агро-Белгорье», в которых на работу ехали сотрудники свинокомплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что шесть человек погибли, а пострадавшие получили осколочные ранения, одного мужчину в тяжелом состоянии прооперировали. В Минздраве РФ позже сообщили, что при ударе пострадали 40 человек, 30 из них пришлось госпитализировать, в том числе троих детей.

Следственный комитет (СК) России в тот же день сообщил, что займется расследованием этой атаки и найдет виновных в совершении этого преступления.

Накануне Гладков сообщил, что в городе Шебекино упал и сдетонировал беспилотник ВСУ. Обошлось без пострадавших, в частном жилом доме выбило оконные стекла. Тогда же ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Люди при этой атаке ранены не были.

До этого, 4 мая, Гладков сообщил о взрыве в Белгороде, при котором пострадали пять человек. Кроме того, были повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей. Пожарные потушили два очага возгорания.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.