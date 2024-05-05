Гладков сообщил о взорвавшемся БПЛА в белгородском Шебекино

В Шебекино Белгородской области упал и взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 5 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Есть повреждения — выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Старый Хутор Валуйского городского округа.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых домовладения (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы). Оперативные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», — рассказал губернатор.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью около 13:15 мск. Позже еще один вражеский дрон был уничтожен около 17:30 мск.

Кроме того, в этот же день Гладков сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек. Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, а также у 10 автомобилей. Пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания. Гладков рассказал, что поговорил с хозяином дома, который получил наиболее серьезные разрушения. По словам губернатора, чудом все остались живы.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.