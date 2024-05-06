Канадец Бенуа Гру возглавил хоккейный клуб «Трактор»

Канадец Бенуа Гру возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Об этом 6 мая говорится в пресс-релизе на сайте челябинской команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года. Он сменил на посту главного тренера Алексея Заварухина, c которым коллектив в сезоне-2023/224 дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву». Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что Заварухину предложили возглавить фарм-клуб «Челмет», который выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

56-летний канадец на протяжении семи сезонов работал в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сиракьюз», с которым доходил до финала главного трофея чемпионата Кубка Колдера. Три раза выиграл Юниорскую лигу Квебека (QMJHL). Возглавляя молодежную сборную Канады, привел ее к победе на чемпионате мира в 2015 году.

В ближайшие дни Гру приступит к формированию своего тренерского штаба.

1 мая Сергея Зубова назначили на пост главного тренера «Сочи». В прошлом сезоне 53-летний специалист работал в тренерском штабе петербургского СКА. Он возглавлял «Сочи» с 2017 по 2019 год. В тот же день Вадим Епанчинцев стал наставником «Сибири».