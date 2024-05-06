Правоохранители провели обыск у журналистки Надежды Кеворковой
В квартире российской журналистки Надежды Кеворковой прошел обыск, кадры которого 6 мая появились в распоряжении «Известий».
Как сообщил источник, журналистку подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Другой информации пока нет.
В ходе обыска в квартире Кеворковой правоохранители обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».
Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более чем 20 лет.